ООН зафіксувала численні військові злочини РФ та розслідує примусову депортацію

Голова Міжнародної комісії ООН із розслідування ситуації в Україні Ерік Месе заявив, що комісія встановила численні факти порушень міжнародного гуманітарного права російськими військовими в Україні. Про це повідомляє Luxembourg Times.



«На основі наших розслідувань ми встановили велику кількість військових злочинів, порушень прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права», - сказав він.



Він також зазначив, що зараз комісія розслідує повідомлення про примусову депортацію українців до Росії.



«Щодо депортацій, то вони є предметом нашого подальшого детального дослідження – особливо російські фільтраційні табори та цілеспрямовані депортації», - наголосив голова комісії ООН.



За його словами, наразі до відповідальності за злочини, скоєні російськими військовими після початку повномасштабного вторгнення в Україну, притягнуто дев'ятьох осіб.



«Говорячи узагальнено, це може бути національна, наприклад, українська чи міжнародна процедура. А ухвалення до розгляду наших рекомендацій залежить від Ради ООН з прав людини», - прокоментував він можливість притягнення до відповідальності за військові злочини в Україні президента РФ Володимира Путіна.



Комісія у вересні опублікувала звіт про перші два місяці війни та продовжує дослідження у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. У доповіді не згадується про геноцид, хоча в ній зазначено, що багато мирних жителів було вбито або поранено, а цілі регіони знищено внаслідок «безжального використання вибухової зброї» у населених пунктах.



У ньому також задокументовані страти без судового розгляду, а також тортури, викрадення та напади на цивільних осіб.