В ВСУ показали, как уничтожили танки армии РФ возле Павловки Донецкой области

Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 оккупантов повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами ВСУ. Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ и опубликовали видео боя.

Отмечается, что удар по армии РФ нанесли бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ под Павловкой в Донецкой области.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские войска за минувшие сутки атаковали 7 населенных пунктов региона. Бахмут армией РФ за минувшие сутки был обстрелян пять раз, разрушен один многоквартирный и шесть частных домов.