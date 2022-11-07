В Донецкой области оккупантами за сутки уничтожены 9 жилых домов

Российские войска за минувшие сутки атаковали 7 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Полицейские рассказали, что за минувшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов региона. Ударили по городам Авдеевка, Бахмут, Лиман, Марьинка, пгт Большая Новоселка, селах Карловка, Красногоровка.

Донецкую область оккупанты обстреливали ракетными системами, артиллерией, минометами, уничтожив и повреждив 11 гражданских объектов – 9 жилых домов, детский сад, склад.

Бахмут российскими войсками за минувшие сутки был обстрелян пять раз, разрушен один многоквартирный и шесть частных домов. Задокументированы полицейскими также два ракетных удара по Лиману.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 188 человек, с начала обязательной эвакуации – более 28 300 человек, в том числе 4390 – детей, 1765 – людей с инвалидностью.

Вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства.