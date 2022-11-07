У ЗСУ показали, як знищили танки армії РФ біля Павлівки Донецької області

07 листопада 2022, 16:43

У ЗСУ показали, як знищили танки армії РФ біля Павлівки Донецької області

Два російські танки Т-72Б3 і три бойові машини піхоти БМП-2 окупантів пошкоджені артилерією, ПТРК і фугасами ЗСУ. Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ та опублікували відео бою.

Зазначається, що удар по армії РФ завдали бійці 72-ї механізованої бригади ЗСУ біля села Павлівка на Донеччині.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські війська за минулу добу атакували 7 населених пунктів регіону. Бахмут армією РФ за минулу добу було обстріляно п'ять разів, зруйновано один багатоквартирний та шість приватних будинків.

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