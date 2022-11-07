Число сторонников войны сокращается в России — СМИ

Число сторонников продолжения военных действий в Украине сократилось в России с 25% до 16%. Об этом сообщило издание «Медуза» со ссылкой на результаты опросов «российских независимых проектов» Russian Field и «Хроники».



Отмечается, что пик поддержки военных действий пришелся на март — апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.



По результатам сентябрьского опроса Russian Field, «партия войны» значительно уменьшилась в России (с 25% до 16%) и немного увеличилась «партия мира» (с 23% до 27%). Наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода. Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий. Среди тех, кто поддерживает вторжение, только половина считает, что война была необходима.



Опрос «Хроник» показал, что среди сторонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, к примеру, жертвовать деньги на нужды армии.