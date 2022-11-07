Число прихильників війни скорочується в Росії — ЗМІ

07 листопада 2022, 21:50

Число прихильників війни скорочується в Росії — ЗМІ

Число прихильників продовження військових дій в Україні скоротилося в Росії з 25% до 16%. Про це повідомило видання «Медуза» з посиланням на результати опитувань «російських незалежних проектів» Russian Field та «Хроніки».

Зазначається, що пік підтримки військових дій припав на березень — квітень 2022 року, а до осені почав знижуватися.

За результатами вересневого опитування Russian Field, «партія війни» значно зменшилася в Росії (з 25% до 16%) і трохи збільшилася «партія миру» (з 23% до 27%). Найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь та люди з низьким рівнем доходу. Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові підтримати його як у новому наступі, так і в припиненні військових дій. З тих, хто підтримує вторгнення, лише половина вважає, що війна була необхідна.

 Опитування «Хронік» показало, що серед прихильників війни лише близько третини готові тим чи іншим чином особисто в ній брати участь, наприклад, жертвувати гроші на потреби армії.

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