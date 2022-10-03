Стремление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев — социологи «Рейтинг»

Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 83% украинцев. Такие результаты получили социологи группы «Рейтинг» во время проведения соответствующего опроса населения.



Против вступления Украины в НАТО на гипотетически возможном референдуме 4% опрошенных социологами, не проголосовали бы 9%.

Также социологи рассказали, что 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз в случае проведения референдума. против же – 3%, не проголосовали бы – 7%.

Также отмечается, что в июне текущего года вступление Украины в НАТО поддерживали 76%.

Опрос социологами «Рейтинг» проводился 1-2 октября 2022 года.

31 августа, напомним, социологи центра Разумкова сообщили, что 93% украинских беженцев планируют вернутся в Украину. Такие результаты они получили в ходе опроса украинцев, который продолжался с 20 июля по 25 августа.