«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли три человека, еще семеро ранены

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области от обстрелов погибли три человека, еще семь получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Так, в результате обстрелов Петровского района Донецка погибли три человека, в том числе девочка-подросток 14 лет. Ранение различной степени тяжести получили еще семь человек в Кировском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также в ранее Владимировке под Волновахой.



Утверждается, что повреждены 14 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.