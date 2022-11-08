«ДНР»: За добу від обстрілів загинули троє людей, ще семеро поранені

Минулої доби на окупованій території Донецької області від обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Так, внаслідок обстрілів Петрівського району Донецька загинули троє людей, зокрема дівчинка-підліток 14 років. Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще семеро людей у Кіровському та Петрівському районах Донецька, Калінінському районі Горлівки, а також раніше Володимирівці під Волновахою.



Стверджується, що пошкоджено 14 домобудівель та два об'єкти цивільної інфраструктури.