Утром войска РФ атаковали село в Запорожской области ракетами «С300»

Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами «С300» по селу в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Он рассказал, что одна ракета взорвалась возле дома, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле. Обстрелянное село находится в Запорожском районе области.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.