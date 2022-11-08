Вранці війська РФ атакували село у Запорізькій області ракетами «С300»

Сьогодні вранці російські терористи завдали удару ракетами «С300» по селу в Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Він розповів, що одна ракета вибухнула біля оселі, пошкодивши будинок та споруди, інша ракета розірвалася в полі. Обстріляне село знаходиться у Запорізькому районі області.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.