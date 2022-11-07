Донецкая область стала эпицентром безумия оккупантов — Зеленский

Украинские военные находятся в состоянии активной обороны на многих участках фронта и даже в такой ситуации оттесняют врага на ряде направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



«В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны — на некоторых участках востока и юга постепенно вытесняем врага», — рассказал президент.



Он отметил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.

«Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов», — заявил Зеленский.