Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

В какой-то момент придется вернуться за стол переговоров с РФ, однако это должно быть сделано в условиях и в сроки, которые будут выбраны Украиной. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает TF1INFO.



«Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров», - сказал Макрон.



В то же время Макрон подчеркнул, что выдвижение каких-то радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением ввиду «высокой напряженности на местах». Он упомянул отключения электроэнергии и воды, которые испытывают украинцы в связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины.



Ранее газета La Repubblica со ссылкой на свои источники писала, что США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.