Макрон виступив за переговори України з Росією, але на умовах Києва

Якогось моменту доведеться повернутися за стіл переговорів з РФ, проте це має бути зроблено в умовах та в терміни, які будуть обрані Україною. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє TF1INFO.



«Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів», - сказав Макрон.



У той же час Макрон наголосив, що висування якихось радикальних попередніх умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням через «високу напруженість на місцях». Він згадав відключення електроенергії та води, які зазнають українці у зв'язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі України.



Раніше газета La Repubblica з посиланням на свої джерела писала, що США та НАТО не відкидають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.