В ВСУ рассказали, где на фронте у оккупантов «беспрецедентные» потери

У войск РФ «беспрецедентные» потери, как для XXI века, в Донецкой области, а именно в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативного командования «Восток» Сергей Череватый.



Военный назвал этот регион «эпицентром войны».



«Там продолжаются наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации. Информация о том, что 155-я бригада морской пехоты армии РФ терпит большие потери под Угледаром — это правда», — сказал Череватый.



По информации ОК «Восток», оккупанты ждут «офицеров-воспитателей» из тихоокеанского флота, чтобы остановить бунт и поднять моральное состояние.



Череватый заявил, что потери войск РФ на Востоке Уккраины близки к ситуации во время Второй мировой войны.



«Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч солдат за восемь лет, даже тогда это считалось огромными потерями», — сказал Череватый.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.