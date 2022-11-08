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В ВСУ рассказали, где на фронте у оккупантов «беспрецедентные» потери

08 ноября 2022, 16:08

В ВСУ рассказали, где на фронте у оккупантов «беспрецедентные» потери

У войск РФ «беспрецедентные» потери, как для XXI века, в Донецкой области, а именно в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативного командования «Восток» Сергей Череватый.

Военный назвал этот регион «эпицентром войны».

«Там продолжаются наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации. Информация о том, что 155-я бригада морской пехоты армии РФ терпит большие потери под Угледаром — это правда», — сказал Череватый.

По информации ОК «Восток», оккупанты ждут «офицеров-воспитателей» из тихоокеанского флота, чтобы остановить бунт и поднять моральное состояние.

Череватый заявил, что потери войск РФ на Востоке Уккраины близки к ситуации во время Второй мировой войны.

«Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч солдат за восемь лет, даже тогда это считалось огромными потерями», — сказал Череватый.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.

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