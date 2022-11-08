У ЗСУ розповіли, де на фронті в окупантів «безпрецедентні» втрати

08 листопада 2022, 16:08

У ЗСУ розповіли, де на фронті в окупантів «безпрецедентні» втрати

У військ РФ «безпрецедентні» втрати, як для XXI століття, на Донеччині, а саме в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного командування «Схід» Сергій Череватий.

Військовий назвав цей регіон «епіцентром війни».

«Там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої, противник застосовує всі види артилерії та авіації. Інформація про те, що 155-а бригада морської піхоти армії РФ зазнає великих втрат під Вугледаром — це правда», — сказав Череватий.

За інформацією ОК «Схід», окупанти чекають на «офіцерів-вихователів» з тихоокеанського флоту, щоб зупинити бунт і підняти моральний стан.

Череватий заявив також, що втрати військ РФ на Сході України близькі до ситуації під час Другої світової війни.

«У В'єтнамі США втратили 58 тисяч солдатів за вісім років, навіть тоді це вважалося величезними втратами», — сказав Череватий.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.

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