Для поиска пропавших за время войны украинцев: Германия предоставит 7,6 млн евро помощи

Правительство Германии приняло решение предоставить 7,6 млн евро для помощи в поиске пропавших без вести в результате вторжения России украинцев. Об этом сообщает в Twitter посольство Германии в Украине.



«Германия предоставляет 7,6 млн евро проекту International Commission on Missing Persons (The ICMP) с целью помочь Украине найти пропавших без вести в результате вторжения России в Украину», – говорится в сообщении.



В посольстве добавили, что также запланирована подготовка украинских судебных экспертов и следователей.



По данным Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, с мая на «горячую линию» поступило более 30 000 обращений. В розыске по состоянию на конец сентября находились более 4 300 человек.