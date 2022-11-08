Для пошуку українців, що зникли під час війни: Німеччина надасть 7,6 млн євро допомоги

Уряд Німеччини прийняв рішення надати 7,6 млн євро для допомоги в пошуку зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії українців. Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини в Україні.



«Німеччина надає 7,6 млн євро проекту International Commission on Missing Persons (The ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну», - йдеться у повідомленні.



У посольстві додали, що також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих.



За даними Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, з травня на «гарячу лінію» надійшло понад 30 000 звернень. У розшуку станом на кінець вересня перебувало понад 4 300 осіб.