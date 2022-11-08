Для пошуку українців, що зникли під час війни: Німеччина надасть 7,6 млн євро допомоги

08 листопада 2022, 16:19

Для пошуку українців, що зникли під час війни: Німеччина надасть 7,6 млн євро допомоги

Уряд Німеччини прийняв рішення надати 7,6 млн євро для допомоги в пошуку зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії українців. Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини в Україні.

«Німеччина надає 7,6 млн євро проекту International Commission on Missing Persons (The ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну», - йдеться у повідомленні.

 У посольстві додали, що також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих.

 За даними Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, з травня на «гарячу лінію» надійшло понад 30 000 звернень. У розшуку станом на кінець вересня перебувало понад 4 300 осіб.

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