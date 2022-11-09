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Обстрел Харьковской области: Разрушена пятиэтажка, под завалами оказались люди

09 ноября 2022, 13:36

Обстрел Харьковской области: Разрушена пятиэтажка, под завалами оказались люди

Под завалами пятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области спасатели получили тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба  ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка. Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, упавшее на 4-й», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работы на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

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Места
Харьковская область Купянск
Организации
ГСЧС Украины

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