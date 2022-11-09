Обстрел Харьковской области: Разрушена пятиэтажка, под завалами оказались люди

Под завалами пятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области спасатели получили тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.



«Купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка. Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, упавшее на 4-й», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работы на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.