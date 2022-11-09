Обстріл Харківської області: Зруйновано п'ятиповерхівку, під завалами опинилися люди

Під завалами п'ятиповерхівки у селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області рятувальники отримали тіло жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Харківській області.



«Куп'янські рятувальники разом із колегами із м. Мукачеве Закарпатської області проводили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженому кілька днів тому ворожими обстрілами житловому п'ятиповерховому будинку у селищі Ковшарівка. Снаряд влучив у 5-й поверх і зруйнував міжповерхове перекриття, що впало на 4-й», - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.