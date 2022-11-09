В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов

Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
В частности, об этом сообщили в эфире «Соловьев Live».
«Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает Тelegram-канал Readovka.
Также о гибели Стремоусова в ДТП под Геническом сообщает Тelegram-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердил личный водитель.
Гибель Стремоусова подтвердили в «администрации» региона, пишут российские «РИА Новости».
Смотрите также: