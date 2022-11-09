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В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов

09 ноября 2022, 15:17

В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов

Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

В частности, об этом сообщили в эфире «Соловьев Live».

«Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает Тelegram-канал Readovka.

Также о гибели Стремоусова в ДТП под Геническом сообщает Тelegram-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердил личный водитель.

Гибель Стремоусова подтвердили в «администрации» региона, пишут российские «РИА Новости».

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