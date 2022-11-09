У ДТП загинув заступник очільника окупаційної «адміністрації» Херсонщини Стремоусов

09 листопада 2022, 15:17

У ДТП загинув заступник очільника окупаційної «адміністрації» Херсонщини Стремоусов

Заступник очільника окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зокрема, про це повідомили в ефірі «Соловйов Live».

«Заступник голови адміністрації Херсонської області загинув у ДТП у Херсонській області. Як саме це сталося — невідомо», — повідомляє Тelegram-канал Readovka.

Також про загибель Стремоусова у ДТП під Генічеськом повідомляє Тelegram-канал WarGonzo. Цю інформацію підтвердив власний водій.

Загибель Стремоусова підтвердили в адміністрації регіону, пишуть російські «РИА Новости».

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