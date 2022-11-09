Из украинских портов «зерновым коридором» вышли три судна с растительным маслом

В рамках «зерновой инициативы» 9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный» вышли три судна с украинским растительным маслом. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



«"Зерновая инициатива": из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" вышло 3 судна с 21,6 тысяч тонн растительного масла для стран Азии и Европы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в украинские порты под загрузку двигаются девять судов.



Во вторник, 8 ноября, в порты зашли 7 балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер STARVOS под погрузку 55 тысяч тонн пшеницы для Йемена.



С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышло 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.