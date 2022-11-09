Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Из украинских портов «зерновым коридором» вышли три судна с растительным маслом

09 ноября 2022, 17:01

Из украинских портов «зерновым коридором» вышли три судна с растительным маслом

В рамках «зерновой инициативы» 9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный» вышли три судна с украинским растительным маслом. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«"Зерновая инициатива": из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" вышло 3 судна с 21,6 тысяч тонн растительного масла для стран Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в украинские порты под загрузку двигаются девять судов.

Во вторник, 8 ноября, в порты зашли 7 балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер STARVOS под погрузку 55 тысяч тонн пшеницы для Йемена.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышло 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Еще по теме

Организации
Минреинтеграции
Прочее
экспорт зерна

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
15:51
В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС
15:17
В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов
14:46
Из Ростова запустили новый автобусный рейс на оккупированную Луганщину
14:16
В Херсонской области уничтожены как минимум три моста
13:48
В «ДНР» сообщили о гибели своего «депутата» на фронте
12:44
В Донецке показали очередь за питьевой водой
12:07
Для разминирования Луганской области понадобится более 10 лет
11:14
Оккупанты минируют пригород Мариуполя — Андрющенко
10:48
Песков побывал в оккупированном Луганске
10:11
Коллаборанты требуют от выехавших из Сватово вернуться на работу — Луганская ОВА
09:29
В Донецке из-за обстрелов за сутки погибли два человека, еще трое ранены
08:51
В Донецке под обстрел попал район ж/д вокзала, ранен водитель маршрутки
23:47
Главные события в оккупации 8 ноября
22:35
«Метинвест» назначил временную руководительницу на «Азовсталь» и ММК имени Ильича
все новости
17:30
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО, погиб местный житель
17:15
Шойгу и Суровикин заявили об отводе российских войск из Херсона
17:01
Из украинских портов «зерновым коридором» вышли три судна с растительным маслом
16:53
Более 45 тысяч домов в Донецкой области снова получают газ
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
15:51
В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС
15:48
За сутки на Донетчине восстановлено электроснабжение в трех населенных пунктах
15:34
Пятеро боевиков, участвовавших в захвате Мариуполя и Северодонецка, приговорены к реальным срокам – СБУ
15:17
В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов
14:50
80% украинских ветроэлектростанций находятся на оккупированных территориях
14:46
Из Ростова запустили новый автобусный рейс на оккупированную Луганщину
14:37
Пограничники показали, как уничтожили танк армии РФ на Востоке Украины
14:16
В Херсонской области уничтожены как минимум три моста
13:53
В ОП рассказали, зачем секретарь совбеза РФ полетел в Иран
13:48
В «ДНР» сообщили о гибели своего «депутата» на фронте
все новости
ВИДЕО
Песков побывал в оккупированном Луганске
09 ноября, 10:48
В Донецке под обстрел попал район ж/д вокзала, ранен водитель маршрутки
09 ноября, 08:51
Пригожин и «ЧВК Вагнера»: какие амбиции у «повара Путина» ►
08 ноября, 00:10

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама