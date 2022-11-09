З українських портів «зерновим коридором» вийшли три судна з олією

09 листопада 2022, 17:01

З українських портів «зерновим коридором» вийшли три судна з олією

У рамках «зернової ініціативи» 9 листопада з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли три судна з українською олією. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

«"Зернова ініціатива": з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшло 3 судна з 21,6 тисяч тонн рослинної олії для країн Азії та Європи», - йдеться в повідомленні.

 Зазначається, що до українських портів під завантаження рухаються дев'ять суден.

 У вівторок, 8 листопада, до портів зайшли 7 балкерів за українською агропродукцією. Серед них балкер STARVOS під навантаження 55 тисяч тонн пшениці для Ємену.

 З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 435 суден із агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

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