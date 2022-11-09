Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в Херсонской области четыре военные администрации.



Соответствующий указ № 760/2022 «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области» опубликован на сайте Офиса президента.



В частности, создаются Долматовская сельская и Голопристанская городская военные администрации Скадовского района Херсонской области, а также Каховская городская и Крестовская сельская военные администрации Каховского района Херсонской области.



Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации поручено осуществить согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военных администраций.



Настоящий указ вступает в силу дня опубликования.