Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області

09 листопада 2022, 18:04

Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський ухвалив створити у Херсонській області чотири військові адміністрації.

Відповідний указ №760/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області» опубліковано на сайті Офісу президента.

Зокрема, створюються Долматівська сільська та Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області, а також Каховська міська та Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонської обласної державної адміністрації доручено здійснити згідно із Законом України «Про правовий режим військового стану» заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Цей указ набирає чинності з дня опублікування.

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