Подоляк: Говорить об отступлении российских оккупантов из Херсона еще рано

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не обращает внимания на заявления российских генералов относительно Херсона. Об этом он сказал в интервью Reuters.



«Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об уходе России», — заявил он.



Он добавил, что украинская разведка работает по плану и оценивает опасности.



Добавил, что россияне свозят в город некую рабочую силу.



Сегодня командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что в Херсонской области оккупантов перебрасывают на левый берег Днепра, то есть покидают Херсон.