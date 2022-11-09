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Шойгу и Суровикин заявили об отводе российских войск из Херсона

09 ноября 2022, 17:15

Шойгу и Суровикин заявили об отводе российских войск из Херсона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Данное заявление он сделал в ходе доклада генерала Сергея Суровикина 9 ноября.

Суровикин заявил, что захваченный россиянами Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать из-за обстрелов, а также из-за якобы запрещенных методов ведения боевых действия со стороны ВСУ. В связи с этим так называемая администрация области приняла решение об эвакуации людей с правобережной части Днепра в оккупированный Крым. Более 115 тысяч человек покинули данный район, утвреждает Суровикин.

В докладе Суровикина Шойгу говорится, что у Украины якобы есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В связи с этим Суровикин предлагает занять оборону по левому берегу реки Днепр. По его словам, это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни российских оккупантов и «‎в целом боеспособность группировки войск»‎, держать которую на правом берегу Днепра бесперспективно.

«Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции‎»‎, — уточнил Суровикин.

Шойгу ответил, что он согласен с выводами и предложениями Суровикина о выводе российских оккупантов на левый берег Днепра.

«‎Преступайте к отводу войск»‎, — сказал Шойгу.

Суровикин сообщил, что отвод войск на левый берег Днепра будет выполнен в ближайшее время.

Ранее генерал Сергей Суровикин, которого назначили командовать войсками РФ в Украине, заявил, что обстановка в зоне проведения так называемой «спецоперации» характеризуется как напряженная. ВСУ атакуют позиции ВС РФ.

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие организации организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области.

Если российские оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, оккупированный Крым останется без водоснабжения в течение 10−15 лет — а может быть, и навсегда. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

18 октября оккупанты объявили об «эвакуации» местных жителей из Херсона под предлогом наступления ВСУ. 31 октября «врио губернатора Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что принято решение «эвакуировать» жителей в зоне 15 километров от Днепра. Планировалось, что на левый берез Днепра вывезут до 60 тысяч человек.

Российские оккупанты заявили о завершении «эвакуации» из Херсона. В понедельник, 7 ноября, с правого берега Днепра ушел последний теплоход.

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