Подоляк: Говорити про відступ російських окупантів із Херсона ще зарано

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не звертає уваги на заяви російських генералів щодо Херсона. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.



«Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про звільнення від Росії», — заявив він.



Він додав, що українська розвідка працює за планом та оцінює небезпеки.



Додав, що росіяни звозять до міста якусь робочу силу.



Сьогодні командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив , що в Херсонській області окупантів перекидають на лівий берег Дніпра, тобто покидають Херсон.