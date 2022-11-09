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Генсек НАТО об отводе россиян из Херсона: надо подождать и посмотреть, что произойдет

09 ноября 2022, 19:00

Генсек НАТО об отводе россиян из Херсона: надо подождать и посмотреть, что произойдет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что видел сообщения об отводе российских войск, отмечая, что сейчас важно подождать и посмотреть, что именно будет происходить на местах. Об этом он сказал в среду в Лондоне в рамках визита в Великобританию, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы видели объявление, но мы, конечно, подождем и посмотрим, что именно произойдет на местах. Что нам известно, так это то, что Россию выталкивают назад – сначала на севере вокруг Киева, потом – на востоке вокруг Харькова. Потом мы видим, как украинцы способны отталкивать назад российские войска также на юге вокруг Херсона», - отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных партнеров будет продолжаться.

«Это также месседж, когда речь идет о ситуации в Украине, вокруг Херсона, о том, что мы будем продолжать поддерживать Украину», - заверил он.

Столтенберг убежден, что если «президент Путин победит в Украине, это будет катастрофой для украинцев, но также сделает и нас более уязвимыми, потому что потом месседж президента Путина другим авторитарным лидерам будет о том, что они могут безнаказанно достигать своих целей, используя брутальную военную силу».

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