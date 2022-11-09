Генсек НАТО про відведення росіян із Херсона: треба почекати та подивитися, що станеться

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що бачив повідомлення про відведення російських військ, зазначаючи, що зараз важливо почекати і подивитися, що саме відбуватиметься на місцях. Про це він сказав у середу у Лондоні у рамках візиту до Великобританії, передає «Інтерфакс-Україна».



«Ми бачили оголошення, але ми, звичайно, зачекаємо та подивимося, що саме відбудеться на місцях. Що нам відомо, то це те, що Росію виштовхують назад – спочатку на півночі навколо Києва, потім – на сході навколо Харкова. Потім ми бачимо, як українці здатні відштовхувати назад російські війська також на півдні довкола Херсона», - зазначив Столтенберг.



Генсек наголосив, що підтримка України з боку західних партнерів продовжуватиметься.



«Це також меседж, коли йдеться про ситуацію в Україні, навколо Херсона, про те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну», - запевнив він.



Столтенберг переконаний, що якщо «президент Путін переможе в Україні, це буде катастрофою для українців, але також зробить і нас більш уразливими, тому що потім меседж президента Путіна іншим авторитарним лідерам буде про те, що вони можуть безкарно досягати своєї мети, використовуючи брутальну військову силу».