США предоставят Украине 90 млн долларов для разминирования территорий, уже есть договоренность с Госдепартаментом США. Об этом на брифинге сообщила заместительница министра МВД Мэри Акопян, передает «Укринформ».



По ее словам, за эти средства украинская сторона планирует привлечь 100 групп по разминированию, а также построить профессиональный центр по разминированию.



Она рассказала, что около 175 тысяч квадратных километров, это треть территории Украины, нуждается в гуманитарном разминировании. По оптимистичным подсчетам, это 7 лет активной работы.



Акопян также сообщила, что партнеры из Великобритании передали украинским спасателям ориентировочно 70 единиц пожарно-спасательной техники и несколько сот тонн спасательного снаряжения.



«Это и шлифовальные машинки, лестницы, насосы, гидравлические шланги. Огромное количество специализированного оборудования, которое помогает разбирать завалы, тушить пожары, находить пропавших людей», — сказала она.



Большую помощь оказывают и французские партнеры, подчеркнула заместительница министра.