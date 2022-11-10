США нададуть Україні 90 млн доларів для розмінування

10 листопада 2022, 14:15

США нададуть Україні 90 млн доларів для розмінування

США нададуть Україні 90 млн доларів для розмінування територій, вже є домовленість із Держдепартаментом США. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра МВС Мері Акопян, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, за ці кошти українська сторона планує залучити 100 груп із розмінування, а також побудувати професійний центр із розмінування.

Вона розповіла, що близько 175 тисяч квадратних кілометрів, це третина території України, потребує гуманітарного розмінування. За оптимістичними підрахунками, це 7 років активної роботи.

Акопян також повідомила, що партнери з Великобританії передали українським рятувальникам орієнтовно 70 одиниць пожежно-рятувальної техніки та кілька сотень тонн рятувального спорядження.

«Це й шліфувальні машинки, сходи, насоси, гідравлічні шланги. Величезна кількість спеціалізованого обладнання, яке допомагає розбирати завали, гасити пожежі, знаходити зниклих людей», - сказала вона.

Велику допомогу надають і французькі партнери, наголосила заступниця міністра.

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