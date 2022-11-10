ГБР уведомило о сообщило о подозрении в госизмене экс-сотрудника Донецкого университета внутренних дел

Сотрудники ГБР уведомили о подозрении в государственной измене бывшего сотрудника Донецкого университета внутренних дел сотрудничающего с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему сотруднику центра первичной профессиональной подготовки Донецкого государственного университета внутренних дел. После полномасштабного вторжения РФ в Украину и захвата Мариуполя мужчина добровольно начал работать на оккупантов», — говорится в сообщении.



По информации ведомства, педагог присягнул на верность агрессору, но оккупационная администрация Мариуполя вместо университета отправила его обеспечивать безопасность дорожного движения в «ГАИ МВД ДНР».