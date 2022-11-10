ГБР повідомило про повідомлення про підозру в держзраді екс-співробітника Донецького університету внутрішніх справ

Співробітники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишнього співробітника Донецького університету внутрішніх справ, який співпрацює з окупантами. Про це повідомляє прес-служба бюро.



«Співробітники ДБР повідомили про підозру колишнього співробітника центру первинної професійної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та захоплення Маріуполя чоловік добровільно почав працювати на окупантів», - йдеться у повідомленні.



За інформацією відомства, педагог присягнув на вірність агресору, але окупаційна адміністрація Маріуполя замість університету відправила його забезпечувати безпеку дорожнього руху до «ДАІ МВС ДНР».