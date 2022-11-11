Армия РФ обстреляла объект критической инфраструктуры в Винницкой области

Ночью российские оккупанты обстреляли территорию Винницкой области. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.



Он рассказал, что армия РФ ударила по одному из объектов критической инфраструктуры региона. Обошлось без жертв, а на месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. По его словам, оккупанты ударили по жилой пятиэтажке. В результате погибли два человека, еще два — ранены.