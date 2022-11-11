Армія РФ обстріляла обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області

Вночі російські окупанти обстріляли територію Вінницької області. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.



Він розповів, що армія РФ вдарили по одному із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Обійшлося без жертв, а на місці події працюють рятувальні служби.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. За його словами, окупанти вдарили по житловій п'ятиповерхівці. В результаті загинули двоє людей, ще двоє — поранені.