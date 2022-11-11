ВСУ отбили атаки армии РФ в районе 4 сел Луганской области

Оккупанты Луганской области не планируют допускать выпускников подконтрольных группировке «ЛНР» школ к ЕГЭ РФ еще пять лет. Об этом сообщают в Луганской ОВА.

«Российский единый государственный экзамен не будет введен на временно оккупированных территориях как обязательный ближайшие пять лет, что делает невозможным поступление абитуриента в высшие учебные заведения России на общих условиях», - написали в администрации, отметив, что надо подождать ВСУ.

Также в Луганской ОВА рассказали о проблемах с выплатами оккупантов компенсаций жителям ряда захваченных армией РФ городов региона за разрушенное жилье. Отмечается, что самая сложная ситуация с этими выплатами сложилась в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном. По данным ОВА, проблему взяли под контроль в Луганске.

«Впрочем, в Лисичанске даже после этого не нашли пропавших ранее денег. Вместо компенсации за жилье людям предоставили в пользование пункт временного размещения. Его открыли только в середине ноября для 300 человек. Где проживали эти люди последние полгода, где и как будут зимовать остальные пострадавшие лисичане, которых тысячи, пока еще неизвестно», - написали в Луганской ОВА.



Также сообщается, что в течение 10 ноября подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Мясожаровки, Макеевки и Белогоровки.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. По его словам, оккупанты ударили по жилой пятиэтажке. В результате погибли два человека, еще два — ранены.