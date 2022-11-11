ЗСУ відбили атаки армії РФ у районі 4 сіл Луганської області

Окупанти Луганської області не планують допускати випускників підконтрольних угрупованню «ЛНР» шкіл до ЄДЕ РФ ще п'ять років. Про це повідомляють у Луганській ОВА.

«Російський єдиний державний іспит не буде введено на тимчасово окупованих територіях як обов’язковий найближчі п’ять років, що унеможливлює вступ абітурієнта до вищих навчальних закладів рф на загальних умовах», - написали в адміністрації, зазначивши, що треба почекати ЗСУ.

Також у Луганській ОВА розповіли про проблеми з виплатами окупантів компенсацій мешканцям низки захоплених армією РФ міст регіону за зруйноване житло. Зазначається, що найскладніша ситуація з цими виплатами склалася у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. За даними ОВА, проблему взяли під контроль у Луганську.

«Втім, у Лисичанську навіть після цього не знайшли грошей, які зникли раніше. Замість компенсації за житло людям надали в користування пункт тимчасового розміщення. Його відкрили лише в середині листопада для 300 осіб. Де проживали ці люди останні півроку, де і як зимуватиме решта постраждалих лисичан, яких тисячі, поки ще невідомо», - написали у Луганській ОВА.



Також повідомляється, що протягом 10 листопада підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, М'ясожарівки, Макіївки та Білогорівки.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. За його словами, окупанти вдарили по житловій п'ятиповерхівці. В результаті загинули двоє людей, ще двоє — поранені.