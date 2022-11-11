«ЛНР» и «ДНР» назвали количество погибших и раненых за сутки

На подконтрольной группировкам «ЛНР» и «ДНР» территории за сутки из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщают так называемые «СЦКК ЛНР» и «СЦКК ДНР».



В «ЛНР» утверждают, что в Криничном погибли два сотрудника шахты «Криничанская», еще четыре человека получили ранения, в Лисичанске ранены два мирных жителя. За сутки в целом — двое погибших и шестеро раненых.



В «ДНР» заявляют о гибели мужчины в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой.



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