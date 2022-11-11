«ЛНР» та «ДНР» назвали кількість загиблих та поранених за добу

На підконтрольній угрупованням «ЛНР» та «ДНР» території за добу через обстріли є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомляють так звані «СЦКК ЛНР» та «СЦКК ДНР».



У «ЛНР» стверджують, що у Криничному загинули двоє співробітників шахти «Криничанська», ще четверо людей отримали поранення, у Лисичанську поранено двох мирних жителів. За добу загалом — двоє загиблих та шестеро поранених.



У «ДНР» заявляють про загибель чоловіка у Червоногвардійському районі Макіївки. Поранення різного ступеня тяжкості отримали три цивільні особи в Петрівському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки та Ясинуватій.



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