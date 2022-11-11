В Северодонецкой общине армия РФ усилила фильтрационные мероприятия

В Луганской области идут тяжелые бои, но ВСУ постепенно продвигаются вперед. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.

Он рассказал, что оставшиеся в Северодонецке жители ищут места, где перезимовать, а город наполняется иностранцами, готовящимися к обороне. В среде оккупантов усиливаются панические настроения.

Также Александр Стрюк рассказал, что способности массового завоза товаров питания из окрестных сел в оккупированный Северодонецк уменьшается, так как централизованные поставки продукции российские захватчики так и не наладили.

Кроме того, по данным мэра города, в Северодонецкой общине войска РФ усилили фильтрационные мероприятия, стали известны факты об исчезновении людей. Оккупанты, как рассказал Стрюк, не прислушиваются к оставшимся в городе жителям и продолжают расселятся в понравившихся им квартирах.

«Дорогое оборудование из местной больницы россияне вывезли. В Северодонецке остается около 7% медицинских работников от довоенного количества», - рассказал мэр Северодонецка.

10 ноября российские СМИ сообщили, что депутаты из «Единой России» попали под обстрел во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области.