Депутаты «Единой России» попали под обстрел в Луганской области

Российские депутаты из «Единой России» попали под обстрел во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области. Об этом сообщают российские СМИ 10 ноября.



Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, депутаты Артем Туров и Артем Бичаев попали под массированный обстрел, когда везли технику российским оккупантам. В этот раз жертв и пострадавших среди российских депутатов нет.

20 октября под обстрел на переправе в оккупированном Херсоне попала колонна машин с журналистами двух местных пророссийских телеканалов.



23 октября российский военкор-пропагандист Семен Пегов получил ранение под Донецком.