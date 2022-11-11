У Сєвєродонецькій громаді армія РФ посилила фільтраційні заходи

На Луганщині йдуть важкі бої, але ЗСУ поступово просуваються вперед. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Він розповів, що мешканці, які залишилися в Сєвєродонецьку, шукають місця, де перезимувати, а місто наповнюється іноземцями, які готуються до оборони. Серед окупантів посилюються панічні настрої.

Також Олександр Стрюк розповів, що можливість масового завезення товарів харчування з навколишніх сіл до окупованого Сєвєродонецька зменшується, оскільки централізовані поставки продукції російські загарбники так і не налагодили.

Крім того, за даними мера міста, у Сєвєродонецькій громаді війська РФ посилили фільтраційні заходи, стали відомі факти про зникнення людей. Окупанти, як розповів Стрюк, не прислухаються до мешканців, що залишилися в місті, і продовжують розселятися в квартирах, які їм сподобалися.

«Дороговартісне обладнання з місцевої лікарні росіяни вивезли. В Сєвєродонецьку залишається близько 7 % медичних працівників від довоєнної кількості», - розповів мер Сєвєродонецька.

10 листопада російські ЗМІ повідомили, що депутати з «Єдиної Росії» потрапили під обстріл у тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині.