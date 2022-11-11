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Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

11 ноября 2022, 20:32

Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.

Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.

«В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве», - добавил он.

Вчера украинские военные освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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