Окрім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Українські військові звільнили від російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



На сьогоднішній день російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої також входить до складу Миколаївської області.



Кім також зазначив , що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра до Миколаєва, проте спочатку його потрібно розмінувати.



«Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві», - додав він.



Вчора українські військові звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.