Окрім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

11 листопада 2022, 20:32

Окрім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Українські військові звільнили від російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

 На сьогоднішній день російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої також входить до складу Миколаївської області.

 Кім також зазначив , що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра до Миколаєва, проте спочатку його потрібно розмінувати.

 «Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві», - додав він.

 Вчора українські військові звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

Ще за темою

Місця
Миколаївська область
Інше
деокупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:26
Головні події в окупації 11 листопада
19:24
«ДНР»: У Донецьку під час обстрілу поранено двох людей
17:05
Кадрові перестановки: «ДНР» змінила «міністрів» та «заступників голови»
16:46
Рогозін очолив групу військових радників «Л-ДНР» під назвою «Царські вовки»
14:05
Міноборони РФ: Перекидання російських військ на лівий берег Дніпра завершено
12:42
У Криму «КАМАЗ» окупантів зіткнувся з легковиком, 17 постраждалих
11:53
Окупанти запустили у Маріуполі телеканал
11:13
Антонівський міст зруйновано
10:22
У Сєвєродонецькій громаді армія РФ посилила фільтраційні заходи
09:57
У багатоповерхівці у Мелітополі пролунав вибух
09:30
«ЛНР»: У Лисичанську поранено двох людей
09:28
ЗСУ відбили атаки армії РФ у районі 4 сіл Луганської області
23:27
Головні події в окупації 10 листопада
17:39
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
15:53
Це може зайняти місяць: Як можна виїхати з Маріуполя, розповів мер
Всі новини
23:26
Головні події в окупації 11 листопада
22:34
Відомі імена майже 9 тисяч російських військових, які загинули в Україні — розслідування
21:05
Після звільнення Херсона заморозки війни не буде — Данилов
20:40
На Херсонщину повернулися українські телеканали
20:32
Окрім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область
20:12
Понад вісім тисяч: Журналісти підрахували російські втрати у війні проти України
20:04
Українські захисники вже на підступах до Херсона — Зеленський
19:46
Випускникам донецьких шкіл видадуть атестати без іспитів
19:24
«ДНР»: У Донецьку під час обстрілу поранено двох людей
18:55
В Україні вражено понад 400 об'єктів інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання - Шмигаль
18:42
У Сімферополі поховали Стремоусова
18:12
Україна збудувала близько 3 км стіни на кордоні з Білоруссю
17:50
Жителям звільнених сіл та міст Херсонщини поки не радять повертатися додому
17:20
У звільненому селищі на Херсонщині виявлено тіла із переломами черепа
17:05
Кадрові перестановки: «ДНР» змінила «міністрів» та «заступників голови»
Всі новини
ВІДЕО
Антонівський міст зруйновано
11 листопада, 11:13
«Цап-царап»: мер Маріуполя пожартував над словами Путіна ►
10 листопада, 20:26
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
10 листопада, 17:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама