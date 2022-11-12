Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске

На подконтрольную группировке «ЛНР» территорию приехали российские артисты.



Как сообщают «Известия», певцы Григорий Лепс, ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север дали большой концерт в Луганске. Они выступали для сотрудников «силовых структур» группировки.



«Зрителями в зале стали военные, сотрудники полиции и других спецподразделений», — говорится в сообщении.



Кроме того, совместное видео с певцом в Telegram выложил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.



10 ноября Алаудинов сообщил, что Лепс готовится к концерту.



Напомним, в предыдущий раз Лепс был на оккупированной территории летом.