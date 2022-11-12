Лепс та ЮрКісс співали для «поліції» та «військових» у Луганську

На підконтрольну угрупованню «ЛНР» територію приїхали російські артисти.



Як повідомляють «Известия», співаки Григорій Лепс, ЮрКісс, ВолодиМир та Олена Север дали великий концерт у Луганську. Вони виступали для співробітників «силових структур» угруповання.



«Глядачами у залі стали військові, співробітники поліції та інших спецпідрозділів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, спільне відео зі співаком у Telegram виклав помічник голови Чеченської Республіки, командир спецзагону «Ахмат» Апті Алаудінов.



10 листопада Алаудінов повідомив, що Лепс готується до концерту.



Нагадаємо, попереднього разу Лепс був на окупованій території влітку.