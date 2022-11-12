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Оккупанты ударили кассетным снарядом по жилым домам в Запорожье

12 ноября 2022, 20:56

Оккупанты ударили кассетным снарядом по жилым домам в Запорожье

Вечером в субботу российские силы обстреляли Запорожье из ракетного комплекса «Искандер-К», снаряд упал возле жилых домов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Тelegram.

«Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6 жилых домов. Эти кассетные снаряды могут сдетонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции», — написал Тимошенко.

Он отметил, что сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли провести обезвреживание российских снарядов.

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