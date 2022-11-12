Оккупанты ударили кассетным снарядом по жилым домам в Запорожье

Вечером в субботу российские силы обстреляли Запорожье из ракетного комплекса «Искандер-К», снаряд упал возле жилых домов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Тelegram.



«Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6 жилых домов. Эти кассетные снаряды могут сдетонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции», — написал Тимошенко.



Он отметил, что сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли провести обезвреживание российских снарядов.