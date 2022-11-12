Окупанти вдарили касетним снарядом по житлових будинках у Запоріжжі

12 листопада 2022, 20:56

Окупанти вдарили касетним снарядом по житлових будинках у Запоріжжі

Увечері у суботу російські сили обстріляли Запоріжжя із ракетного комплексу «Іскандер-К», снаряд упав біля житлових будинків. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Тelegram.

«Ракета була нашпигована 54 касетними зарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу 6 житлових будинків. Ці касетні снаряди можуть здетонувати будь-якої миті. Усередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються на всі боки і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції», — написав Тимошенко.

Він зазначив, що наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів.

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